Церемонія відкриття "Євробачення": онлайн-трансляція

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Дивіться церемонію відкриття "Євробачення 2017" в Києві на DT.UA.



У Києві проходить церемонія Червоної доріжки "Євробачення" Eurovision.tv "Євробачення 2017".

Червона доріжка конкурсу розташована у Маріїнському парку і є найдовшою за всю історію проведення "Євробачення" - 265 метрів.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.