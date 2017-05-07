Церемонія відкриття "Євробачення": онлайн-трансляція

Червона доріжка конкурсу розташована у Маріїнському парку і є найдовшою за всю історію проведення "Євробачення" - 265 метрів.
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.
Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.
25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.DT.UA