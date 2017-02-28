Британський автор пісень подав на U2 до суду за плагіат

Гурт звинувачують у крадіжці пісні для альбому 1991 року.

U2 звинуватили у плагіаті

Британський гітарист і автор пісень Пол Роуз заявив про те, що гурт U2 і його лідер Боно вкрали у нього одну з його пісень для альбому Achtung Baby, повідомляє Associated Press

Роуз подав позов до федерального суду Манхеттена, в якому йдеться про те, що U2 запозичили елементи його композиції Nae Slappin при написанні своєї пісні The Fly, і саме в ній черпали своє натхнення. За словами Роуза, гурт почув його пісню у 1989 році після підписання контракту з Island Records. Тоді Роуз розіслав запис пісні в студії звукозапису.

У позові музикант вимагає зазначення авторства і п'ять мільйонів доларів компенсації.

Раніше повідомлялося про те, що пара творців фільмів подала до суду на Квентіна Тарантіностверджуючи, що сюжет фільму "Джанго звільнений", який був знятий Тарантіно в 2012 році, скопійовано з їхнього оригінального сценарію "Свобода".