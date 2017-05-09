Білл Клінтон написав трилер про роботу президента США

Книга "Зниклий президент" написана у співавторстві з популярним письменником.

Білл Клінтон став співавтором трилера "Зниклий президент"

, 42-й президент США, став одним з авторів роману-трилера "Зниклий президент", яку написав разом з відомим американським письменником Джеймсом Паттерсоном.

У центрі сюжету роману - робота американського президента на своєму посту, пише DW з посиланням на інформацію агентства AFP.

Клінтон зазначив, що при написанні роману йому допомагали знання про життя в Білому домі, про те, як будується робота в президентському апараті і про принципи взаємодії в Вашингтоні. Екс-президент США також назвав сенсаційним співпрацю з письменником Паттерсоном. А письменник заявив, що "спільна робота з президентом Клінтоном стала вищим пунктом моєї кар'єри".

Раніше Клінтон видавав кілька документальних творів, співавтором художнього твору виступив вперше. Що стосується Паттерсона, то він відомий як автор більше ста книг, серед яких кримінальні романи і твори для дітей, продані загальним тиражем понад 350 мільйонів примірників. У 2016 році журнал Forbes назвав Паттерсона самим багатим і найбільш затребуваним письменником, заробили за минулий рік 95 мільйонів доларів.

Роман-трилер "Зниклий президент" повинен бути виданий спільно американськими видавництвами Alfred A. Knopf і Little, Brown and Company.

Білл Клінтон як представник Демократичної партії був президентом США в 1993 – 2001 роках, два строку.