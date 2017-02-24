До сесійної зали Ради принесли Почекуна

За словами депутата, в Раді Почекун буде очікувати від депутатів відвідування парламентських засідань.
Народний депутат України Борислав Береза приніс на засідання Верховної Ради фігуру популярного мережевого персонажу, відомого як "Почекун".
Як повідомляє сам парламентар в Facebook, у сесійній залі Ради Почекун, як і більшість українців, чекає відвідування народними депутатами парламентських засідань, а також якісних змін у роботі Кабміну.
Парламентар також розповів, що на сьогоднішньому засіданні ВР зареєструвалися 322 депутати, хоча по факту в залі знаходяться не більше 150 осіб.
Раніше у Харківській міськраді відмовилися виставляти на голосування електронну петицію з пропозицією встановити фігуру Почекуна на площі Свободи.DT.UA