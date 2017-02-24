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До сесійної зали Ради принесли Почекуна

24 лютого в 11:26

За словами депутата, в Раді Почекун буде очікувати від депутатів відвідування парламентських засідань.

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Фото Facebook/Сергій Євтушок

Народний депутат України Борислав Береза приніс на засідання Верховної Ради фігуру популярного мережевого персонажу, відомого як "Почекун".

Як повідомляє сам парламентар в Facebook, у сесійній залі Ради Почекун, як і більшість українців, чекає відвідування народними депутатами парламентських засідань, а також якісних змін у роботі Кабміну.

Парламентар також розповів, що на сьогоднішньому засіданні ВР зареєструвалися 322 депутати, хоча по факту в залі знаходяться не більше 150 осіб.

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Раніше у Харківській міськраді відмовилися виставляти на голосування електронну петицію з пропозицією встановити фігуру Почекуна на площі Свободи.

За матеріалами: DT.UA
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Теги засідання парламент фігура
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