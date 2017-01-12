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Бандуристи зіграли різдвяний концерт у Жулянах

12 січня в 00:58

Музиканти виконали колядки та щедрівки з різних куточків України.

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Фото Василь Артюшенко, DT.UA

Національна заслужена капела бандуристів їм. Г. Майбороды у середу, 11 січня, дала різдвяний концерт у Жулянах. Концерт "Нині в нас Різдво!" відбувся у терміналі "А" міжнародного аэоропорта "Київ".

Музиканти виконали створені в різний час колядки та щедрівки з різних куточків України.

Нагадаємо, 9 січня колектив взяв участь у різдвяному флеш-мобі на столичному залізничному вокзалі.

Дивіться фото: Святвечір на київському вокзалі зустріли колядками та щедрівками

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Новий рік і Різдво є найулюбленішиминоворічними святами для більшості українців. При цьому 43% більше люблять Новий рік, 42% – Різдво. Ще 5% відзначили як найулюбленіше свято День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. 5% не подобається жодне з перерахованих свят, не визначилися – 3%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Різдво концерт колядки бандуристи капела
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