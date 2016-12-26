Автор "Живої" зніме новий фільм про Данила Галицького

Більшість українських кінотеатрів відмовилися взяти "Живу" в прокат.

Тарас Химич зніме фільм про Данила Галицького

2016-го року в український прокат вийшов фільм Тараса Химича "Жива". В основі стрічки — і реальні українські події середини XX ст., і реальна головна героїня Анна Попович, життя якої пов'язане з УПА. Далеко не всі українські кінотеатри погодилися взяти її в прокат, мотивуючи відмову "дистриб'юторськими" та "технічними" причинами. У інтерв'ю DT.UA режисер розповів про зйомки фільму та плани на наступний проект.

За словами Химича, зйомки "Живої" тривали протягом трьох років. "Фільм було створено без жодної підтримки з боку держави. Лише на завершальному етапі (а саме: озвучення фільму) з допомогою долучилася Львівська обласна державна адміністрація. Ми самі собі були замовниками й виробниками. А це, мабуть, найбільша відповідальність. Адже собі не збрешеш", додав він.

Розповідаючи про наступний проект, режисер заявив: "Насправді знаю, що зніматиму далі. Єдине, що зараз скажу, — майбутній фільм не матиме жодного стосунку до ХХ ст.".

Як стало відомо DT.UA , вже найближчим часом Тарас Химич приступить до реалізаціі нового масштабного кінопроекту, присвяченого легендарній постаті князя Данили Галицького.

Читайте повністю інтерв'ю Катерини Константинової з Тарасом Химичем у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".