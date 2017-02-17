Американську кіноакадемію звинуватили у дискримінації за віком

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За останні три роки серед фільмів, номінованих на "Оскар", головні герої старше 60 років зустрічалися тільки у двох.

Американську кіноакадемію звинуватили в дискримінації за віком twitter.com/TheAcademy

Через рік після звинувачень у расизмі, Американську кіноакадемію, яка вручає премію "Оскар" , звинуватили у дискримінації за віком, повідомляє Deadline з посиланням на дослідження експертів Південно-Каліфорнійського університету.

Згідно з даними дослідження, за останні три роки серед картин, які були номіновані на "Оскар" в категорії "Кращий фільм", головні герої старше 60 років зустрічалися тільки в двох, і в обох випадках їх грав Майкл Кітон.

Дослідники встановили, що лише 22,3% персонажів старшого віку в цих стрічках – жінки, а всього 10,1% представляють яку-небудь расову/етнічну групу. Крім того, не було знайдено жодного ЛГБТ-персонажа старше 60.

При цьому, наголошується в доповіді, особи старше 60 років становлять 18,5% населення США і 14% покупців квитків у кіно в США.

Церемонія вручення премії "Оскар" у цьому році відбудеться 26 лютого. Рекорд за кількістю номінацій цього року встановив мюзикл "Ла-Ла Ленд", представлений в 14 категоріях, у тому числі "Кращий фільм", "Кращий режисер", "Кращий оригінальний сценарій". Райан Гослінг і Емма Стоун, які зіграли головні ролі у фільмі, номіновані в категоріях "Кращий актор" і "Краща актриса".