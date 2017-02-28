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Американська кіноакадемія вибачилася за помилку під час вручення "Оскара"

28 лютого в 10:46

На церемонії нагородження мюзикл "Ла-Ла Ленд" був помилково названий кращим фільмом.

новый оскар
Кіноакадемія вибачилася за помилку на "Оскарі"
twitter.com/TheAcademy
Американська кіноакадемія, яка вручає премію "Оскар", принесла свої вибачення за помилку, яка була допущена в ході вручення нагороди за кращий фільм. В опублікованій заяві йдеться про те, що Академія приносить вибачення акторському складу і командам "Ла-Ла Ленд" і "Місячного сяйва" і відзначає "витонченість", з якою вони вийшли із ситуації.

Крім того, Академія приносить вибачення також Воррену Бітті і Фей Данауей, які вручали нагороду, кінематографістам і глядачам церемонії вручення.

У заяві також підкреслюється, що компанія PwC, з якою академія співпрацює протягом 83 років, взяла на себе повну відповідальність за інцидент. Академія продовжує розслідування обставин того, як подібна помилка могла відбутися, і зробить все для того, щоб подібне не повторилося.

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Нагадаємо, що церемонія вручення премії "Оскар" відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 27 лютого. Вона завершилася помилковим врученням нагороди в категорії "Кращий фільм" мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Помилка була відразу ж виправлена і статуетку отримав фільм "Місячне сяйво".

За матеріалами: DT.UA
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Теги помилка фільм Оскар
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