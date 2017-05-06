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Ален Делон вирішив завершити свою кінокар'єру

6 травня в 05:52

Знаменитий французький актор у цьому році зіграє свою останню роль у кіно.

Делон
Делон не хоче зніматися в "зайву" фільмі
filmz.ru
Знаменитий французький актор Ален Делон вирішив завершити свою кар'єру в кіно і в цьому році зніметься в останньому для себе фільмі.

Фільм, назва якого не повідомляється, буде розповідати про кохання між 80-річним чоловіком та жінкою років п'ятдесяти.

"Це буде мій останній фільм, я як боксер, який не хоче брати участь в зайвому бою, не хочу зніматися в зайвому фільмі", - заявив 81-річний Делон, пише Le Parisien.

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Актор не знімався в кіно з 2008 року, коли вийшла картина "Астерікс на Олімпійських іграх", де Делон зіграв Цезаря. Однак актор також працює в театрі та знімається в телесеріалах.

В кіно він дебютував 60 років тому у французькому фільмі "Коли втручається жінка".

За матеріалами: DT.UA
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