Актор з "Гри престолів" назвав імовірну дату виходу нового сезону

Серіал вийде на екрани в липні.

Новий сезон "Гри престолів" вийде на екрани в липні

Зірка серіалу "Гра престолів" Ліам Каннігем, який зіграв у шоу сера Давоса, назвав приблизну дату виходу нового сезону, повідомляє The Independent.

Як зазначає видання, зазвичай нові епізоди серіалу виходили в квітні, але в цей раз творці перенесли прем'єру на літо. "Я прикро вражу багатьох людей по всьому світу, оскільки передбачалося, що сезон вийде в квітні. Думаю, що тепер це липень", заявив Каннігем.

Він також підтвердив інформацію про те, що новий сезон серіалу буде коротшим за попередні, але пообіцяв "щось особливе під час прем'єри в цьому році".

Крім того, за словами актора, зйомки фінального сезону серіалу стартують у вересні.

Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.