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Актор з "Гри престолів" назвав імовірну дату виходу нового сезону

1 березня в 14:39

Серіал вийде на екрани в липні.

игра престолов
Новий сезон "Гри престолів" вийде на екрани в липні
Зірка серіалу "Гра престолів" Ліам Каннігем, який зіграв у шоу сера Давоса, назвав приблизну дату виходу нового сезону, повідомляє The Independent.

Як зазначає видання, зазвичай нові епізоди серіалу виходили в квітні, але в цей раз творці перенесли прем'єру на літо. "Я прикро вражу багатьох людей по всьому світу, оскільки передбачалося, що сезон вийде в квітні. Думаю, що тепер це липень", заявив Каннігем.

Він також підтвердив інформацію про те, що новий сезон серіалу буде коротшим за попередні, але пообіцяв "щось особливе під час прем'єри в цьому році".

Крім того, за словами актора, зйомки фінального сезону серіалу стартують у вересні.

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Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.

За матеріалами: DT.UA
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Теги серіал сезон
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