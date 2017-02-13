Адель стала володарем п'яти нагород "Греммі"

Посмертно був нагороджений співак Девід Боуї.

Адель отримала нагороди "Греммі" у всіх номінаціях, в яких була представлена Кинопоиск

Британська співачка Адель отримала нагороди "Греммі" у всіх п'яти номінаціях, в яких була представлена в цьому році. Як повідомляє Forbes , Адель отримала статуетку, зокрема, в категоріях "Краща пісня", "Кращий запис" і "Кращий альбом".

Крім того, Адель стала першим виконавцем, якому вдалося двічі здобути нагороди в цих категоріях.

Посмертно п'ять нагород премії отримав Девід Боуї, який також зміг здобути перемогу у всіх номінаціях, в яких був представлений. Зокрема, альбом виконавця Blackstar став кращим альбомом альтернативної музики.

Бейонсе, яка претендувала на дев'ять "Греммі", в результаті отримала дві нагороди. Її Formation було визнано кращим відеокліпом, а Lemonade переміг у категорії "Кращий альбом Urban Contemporary"

Пісня Бейонсе Formation стала кращою композицією року версією журналу The Rolling Stone.