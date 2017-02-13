Адель стала володарем п'яти нагород "Греммі"

Посмертно був нагороджений співак Девід Боуї.
Крім того, Адель стала першим виконавцем, якому вдалося двічі здобути нагороди в цих категоріях.
Посмертно п'ять нагород премії отримав Девід Боуї, який також зміг здобути перемогу у всіх номінаціях, в яких був представлений. Зокрема, альбом виконавця Blackstar став кращим альбомом альтернативної музики.
Бейонсе, яка претендувала на дев'ять "Греммі", в результаті отримала дві нагороди. Її Formation було визнано кращим відеокліпом, а Lemonade переміг у категорії "Кращий альбом Urban Contemporary"
Пісня Бейонсе Formation стала кращою композицією року версією журналу The Rolling Stone.DT.UA