15 найкращих пісень для створення новорічного настрою

Улюблений усіма "Щедрик" і пісні з найпопулярніших різдвяних фільмів допоможуть поринути в атмосферу свята.

Час до настання нового року допоможуть скрасити улюблені пісні

Наближається пора новорічних та різдвяних свят – найбільш теплого і казкового часу в році, коли люди зі всього світу готуються до чогось нового і запасаються подарунками для близьких. DT.UA зібрало найкращі пісні, які допоможуть поринути в атмосферу чарівництва і скрасити дні до настання нового року.

"Щедрик"

Пісня була написана Миколою Леонтовичем у 1901 році, а вперше прозвучала тільки в 1916 у виконанні хору Київського університету, під час роботи композитора у Києві. Минулого року в мережі з'явився перший запис "Щедрика" у виконанні українського хору під керівництвом Олександра Кошиця, який був зроблений у 1922 році в Нью-Йорку.

У 1936 році була написана американська версія - Carol of the Bells, автором якої виступив американець українського походження Пітер Вільховський.

Happy New Year

Пісня легендарної шведської групи була записана ще в далекому 1989 році, але не втрачає своєї актуальності і зараз, залишаючись однією з найулюбленіших "візитывок" настання новорічних свят.

Jingle Bells

В оригіналі пісня Jingle Bells мала іншу мелодію. Вона була вперше опублікована в 1857 році американським композитором Джеймсом Лордом Пьэрпонтом. Називалася вона One Horse Open Sleigh, і мелодія її була складнішою — більше нагадувала класичні п'єси Моцарта.

Let It Snow

Пісня була написана влітку 1945 року Семмі Каном і композитором Жюлем Стайном і стала однією з найбільш популярних, присвячених новорічним святам. На даний момент відомо більше 20 її переспівок, однією з найбільш популярних з яких є версія Френка Сінатри.

All I Want For Christmas Is You

Пісню про кращий подарунок на Різдво Мерайя Кері вперше заспівала в 1994 році, з тих пір пісня перезаписувалася і іншими виконавцями, і самою співачкою. Зокрема, одну з останніх її версій Керрі записала разом з Джастіном Бібером.

Magic Moments

Незважаючи на те, що пісня не про Новий рік, вона стала асоціюватися з святкової часом завдяки тому, що вперше з'явилася в різдвяній рекламі кави.

Last Christmas

Зміст цієї пісні не відрізняється особливим оптимізмом, оскільки в ній співається про нещасливе кохання, але пісня асоціюється з Новим роком та Різдвом ще з 1984 року, коли була написана і вперше виконана Джорджем Майклом.

All Alone On Christmas

Пісня прозвучала у фільмі "Один вдома 2" і стала не менш популярною, ніж сама картина.

Mr. Sandman

Спочатку в пісні, написаною поетом Баллардом і виконаною групою The Chordettes, від імені самотньої дівчини було прохання до містера Сендмена (тобто Пісочної Людини) послати їй сновидіння про привабливого юнака. Але незабаром після її виходу Баллард вирішив переписати текст, назвавши пісню Mr. Santa — таким чином знаменитий хіт став різдвяним синглом.

Have Yourself A Merry Little Christmas

Авторами пісні є Х'ю Мартін і Ральф Блейн, а популярною вона стала після виконання Джуді Гарленд у фільмі 1944 року "Зустрінь мене в Сент-Луїсі".

Christmas Is All Around

Незважаючи на те, що багато хто знає цю пісню за фільмом "Реальна любов", вперше вона була заспівана групою Wet Wet Wet, яка співала не про Різдво, а про кохання. Разом з тим, святковий варіант став більш популярним, ніж оригінал і міцно увійшов у новорічний плейлист.

We Wish You A Merry Christmas

Пісня є одним з різдвяних гімнів Англії XVI століття, при цьому, вона одна з небагатьох пісень тих часів, в яких згадується Новий рік.

Jingle Bells Rock

Це одна з варіацій на тему найпопулярнішої у світі різдвяної пісні Jingle Bells. Композиція не тільки займала високі місця в музичних чартах, велику популярність пісні принесло її включення в саундтрек багатьох фільмів.

Most Wonderful Time Of The Year

Ще одна пісня, що стала популярною завдяки включенню в саундтрек до різдвяних фільмів, зокрема, вона прозвучала в першому "Один вдома".

Santa Claus Is Coming To Town

Пісня є одним з найпопулярніших різдвяних хітів в США, була написана ще в 1934 році Фредом Кутсом на слова Хейвена Гіллеспі.